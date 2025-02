Polícia investiga morte de bebê no Rio; família desconfia de babá

O corpo da menina Maria Luiza, de apenas oito meses, foi enterrado no cemitério do Pechincha, na zona oeste do Rio . Ela morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Taquara após supostamente ter se engasgado com leite. Os médicos confirmaram a broncoaspiração. No entanto, hematomas no rosto e no corpo levantaram a suspeita de maus-tratos.

A família acusa a babá da menina. O laudo inicial da causa da morte foi considerado inconclusivo. O caso é investigado pela Polícia Civil.