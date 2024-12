Polícia Militar apreende mais de 600 fuzis no Rio de Janeiro somente em 2024

A Polícia Militar aprendeu 605 fuzis no estado do Rio de Janeiro somente em 2024, o maior número registrado na série histórica iniciada em 2015. Segundo a corporação, a maioria estava em regiões onde há disputas de território entre facções rivais.

O 41º BPM (Irajá) é a unidade operacional que lidera o ranking de apreensões, com 99 fuzis retirados das mãos do crime organizado. O batalhão é responsável pelo patrulhamento nos complexos do Chapadão e Pedreira, além das comunidades de Acari e Colégio.

Somente nesta quarta-feira (4), seis fuzis foram apreendidos durante operações em comunidades da Baixada Fluminense.