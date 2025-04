Polícia Militar prende um dos chefes do tráfico no complexo da Maré

Policiais militares prenderam Clayton Ferreira, conhecido no mundo do crime como Zacharias, um dos chefes do tráfico de drogas na comunidade Kelsons, no complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro .

Durante a operação do grupamento tático do batalhão de Olaria, foram apreendidos uma pistola, munição, um rádio comunicador, maconha e cocaína. Outros traficantes conseguiram escapar.

Antes da prisão, Zacharias costumava ostentar armas nas redes sociais. Após a detenção, ele foi levado à delegacia da Penha e enviado ao sistema prisional enquanto aguarda audiência de custódia.

