Polícia Militar realiza operação contra roubo de cargas e veículos no morro da Serrinha

A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (14), uma operação na comunidade da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo coibir a atuação de criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas nos principais acessos à localidade. A operação conta com a participação de agentes do Choque, do BAC e do BOPE. Durante a entrada dos agentes do BOPE, os policiais foram atacados por criminosos fortemente armados. Houve confronto e, após o cessar dos disparos, os agentes localizaram um dos responsáveis pelo ataque ferido no local da troca de tiros. Com ele foram apreendidas uma pistola, munições e carregadores. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde permanece hospitalizado sob custódia policial. A ação segue em andamento.



