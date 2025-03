Polícia Penal faz operação em presídios do Rio para asfixiar ações da facção do Peixão

A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) realizou uma operação em quatro unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro . Policiais penais apreenderam 27 celulares, 10 chips, quase 3 kg de entorpecentes e dois roteadores de internet. Mais de 100 agentes participaram das buscas e revistas de detentos para localizar materiais ilícitos nas celas. A operação tinha o objetivo de asfixiar as ações da facção liderada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.

Além disso, o subsecretário Lúcio Flávio Correa Alves foi afastado por suspeita de corrupção. Ele foi acusado por um detento de pedir propina para facilitar a prisão domiciliar.

