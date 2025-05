Polícia procura criminoso que matou homem no Mirante do Pasmado, em Botafogo

A polícia procura o autor do homicídio de Wagner do Amaral, no Mirante do Pasmado, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro . Imagens de segurança mostram um desentendimento entre dois homens. Wagner tentou afastar o criminoso, que assediava um casal, e acabou sendo morto a tiros.

O criminoso fugiu em uma moto vermelha, sendo visto pela última vez na praça da Bandeira. A delegacia solicita que o público ajude com denúncias para identificar o suspeito. As informações podem ser fornecidas anonimamente, com garantias de sigilo.

