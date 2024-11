Polícia procura ladrões que cometeram série de assaltos na Baixada Fluminense

A polícia procura dois homens que cometeram uma série de assaltos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Somente em uma mercearia da região, a dupla causou um prejuízo que passa de R$ 1.500. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação.

Segundo o dono do estabelecimento, os criminosos levaram os celulares de clientes, cartões bancários, dinheiro do caixa e até mercadorias. Dois dias depois do crime, um dos suspeitos foi flagrado em dois assaltos em Campo Grande, na zona oeste do Rio.