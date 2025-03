Polícia procura motorista suspeito de provocar acidente que matou bombeiro, no Rio

A Polícia Civil tenta identificar o motorista suspeito de provocar o acidente que matou um sargento do Corpo de Bombeiros na avenida Brasil, em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Testemunhas afirmaram que Oswaldo Greenhalg de Oliveira Filho, de 54 anos, estava de moto e foi atingido por um carro que teria forçado uma ultrapassagem. Ao cair no chão, um ônibus passou sobre ele. O caso é investigado pela delegacia de São Cristóvão, a 17ª DP.