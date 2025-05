Polícia recupera carga roubada avaliada em mais de R$ 300 mil em Duque de Caxias

A Polícia Civil recuperou uma carga roubada avaliada em mais de 300 mil reais, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Os produtos, incluindo perfumes e cosméticos, foram encontrados em uma residência no Jardim Olavo Bilac, um local ligado a atividades de narcotráfico.

Luiz Alexandre Pimenta Soares, conhecido como "Xandinho", foi preso em flagrante por receptação qualificada. Ele já possuía histórico de crimes semelhantes. A investigação revelou que ele é parte de um grupo especializado no armazenamento de cargas roubadas. Pelo menos três outros integrantes do bando já foram identificados pela polícia.

Duque de Caxias lidera as estatísticas de roubo de cargas no estado, com assaltos frequentemente ocorrendo em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. As vítimas costumam ser forçadas a entrar em comunidades com armas apontadas para eles. A polícia também investiga comerciantes que possam estar encomendando essas mercadorias roubadas, tratando-os juridicamente como coautores dos crimes.

aqui!