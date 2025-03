Policial da CORE é morto em tentativa de assalto na zona oeste do Rio

Um agente da CORE foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na estrada de Guaratiba, zona oeste do Rio , na noite de domingo (30).

Durante o ataque, João Pedro Marquini tentou reagir aos criminosos armados, mas foi baleado e morreu no local. A esposa do policial, a juíza Tula Mello, seguia em outro carro e saiu ilesa do crime.

Os criminosos fugiram para a comunidade Cesar Maia, onde equipes da CORE realizaram uma operação e houve troca de tiros. As autoridades continuam investigando o caso em busca dos responsáveis.

