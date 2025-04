Policial militar é baleado no braço após confronto com bandidos no Itanhangá

A comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro , enfrentou um intenso tiroteio na madrugada de terça-feira (29). Viaturas do Bope e do Choque foram acionadas devido a confrontos entre bandidos rivais.

Durante a ação policial, um agente foi baleado no braço e levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Testemunhas relataram que criminosos sequestraram um ônibus, bloqueando a estrada da Barra da Tijuca para dificultar a mobilidade das forças de segurança.

Enquanto a polícia busca os envolvidos, os moradores tentam retomar a rotina apesar do clima de medo.

