Policial militar é preso por assassinato de ex-namorada e companheiro, em Magé

Valdir Jefferson Gomes Pereira, policial militar, foi preso por assassinar a ex-namorada Jaqueline Araújo, de 47 anos, e o atual namorado dela, Adil Cruz Marques, de 46 anos, em Piabetá, Magé. O crime ocorreu após Valdir não aceitar o fim do relacionamento. Jaqueline tinha medida protetiva contra ele, que foi seu companheiro por três anos. No dia do crime, Valdir invadiu a residência de Adil e atirou nos dois após uma breve discussão. Jaqueline morreu no local, enquanto Adil foi socorrido, mas não resistiu. Valdir se entregou à polícia na segunda-feira. Jaqueline deixou três filhas e estava concluindo a faculdade de enfermagem; Adil deixou um filho e planos de aposentadoria. Ambos foram sepultados na segunda-feira.



