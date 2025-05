Prefeitura de Nova Iguaçu e Governo do Estado iniciam obras para conter enchentes

A Prefeitura de Nova Iguaçu, em parceria com o governo do Estado, deu início a uma obra de contenção de enchentes no bairro Miguel Couto.

O projeto inclui a construção de canteiros e piscinões na Via Light, com previsão de conclusão em dezembro.

A iniciativa busca resolver os problemas de alagamentos frequentes que afetam a região durante as chuvas.

aqui!