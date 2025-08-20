Prefeitura do Rio e Polícia Civil interditam asilo clandestino em Santa Cruz

A Prefeitura do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizam uma operação em um asilo clandestino localizado em Santa Cruz, na zona oeste. Durante a ação, agentes encontraram um idoso amarrado numa cama e constataram relatos de maus tratos entre os residentes. Apenas uma cuidadora estava presente para atender 12 idosos. A Polícia Civil relatou falta de alimentos, medicamentos e cuidados básicos, como corte de unhas e higiene. O local será interditado, e os idosos serão transferidos para instituições legalizadas. As famílias poderão ser responsabilizadas pela situação enfrentada pelos idosos.



