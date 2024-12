Presa por ameaçar divulgar fotos íntimas de jogador do Botafogo é prima da ex-mulher do atleta

A mulher presa em flagrante por tentar extorquir o atacante Luiz Henrique , do Botafogo, é prima da ex-mulher do atleta. Em mensagens enviadas por um aplicativo de mensagens, Raíssa Cândida da Rocha ameaçou divulgar fotos íntimas do jogador.

De acordo com as investigações da DAS (Delegacia Antissequestro), a suspeita exigia que Luiz Henrique enviasse R$ 20 mil para uma chave Pix. A conta estava no nome de um amigo dela, identificado como Sebastião Jorge dos Santos.

Raíssa foi encontrada na casa onde mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Com ela, os agentes encontraram o celular com as mensagens enviadas.

A mulher foi autuada por extorsão qualificada e associação criminosa. Caso seja condenada, a pena pode chegar até 18 anos de prisão.