Preso homem suspeito de matar ex-militar em uma barbearia de Manguinhos, zona norte do Rio

Militares, em parceria com policiais da delegacia da Cidade Nova, prenderam Carlos Vinícius Moreira dos Santos em um ponto de mototáxi no entorno do Morro de São Carlos, no Estácio.

Ele era considerado foragido há mais de um ano por ter assassinado a tiros o ex-militar do Exército, Lian Carlos Farias da Silva, em uma barbearia na comunidade do Amorim, em Manguinhos.

Carlos Vinícius será encaminhado à delegacia de captura da capital e autuado por homicídio qualificado, podendo pegar até 30 anos de prisão.

aqui!