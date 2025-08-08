Logo R7.com
Professora de triatlo e quatro alunos são atropelados por carro desgovernado em Botafogo

Márcia Ferreira sofreu ferimentos graves no braço; PM localizou o veículo e prendeu o homem, que não tinha CNH e pagou fiança

RJ no Ar|Do R7

Uma professora de triatlo e quatro alunos foram atropelados por um carro desgovernado na enseada de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O motorista fugiu do local após o acidente. A atleta Márcia Ferreira sofreu ferimentos graves no braço devido a grades instaladas para um evento. A Polícia Militar localizou o veículo e prendeu o motorista, que não possuía carteira nacional de habilitação e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele pagou fiança para não ficar preso. Quatro ciclistas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

