Rio de Janeiro enfrenta calor extremo e espera chuva "excepcional" para o final de semana

O Rio de Janeiro enfrentará uma onda de calor, com temperaturas atingindo até 34 graus no Mirante do Leblon. Paola Oliveira destaca que, apesar do calor, há previsão para pancadas de chuva isoladas de até 5 milímetros em algumas áreas.

Para abril, o acumulado de chuva poderá variar entre 100 e 140 milímetros. No sábado, chuvas excepcionais de cerca de 79.3 milímetros são esperadas, levando a alertas para deslizamentos e alagamentos na capital e regiões serranas.

