Rio promove feira de empregos voltada à pessoas com deficiência

Nesta quarta-feira (30) acontece uma feira de empregos voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1997, Rio de Janeiro .

O evento acontece das 9h às 17h e conta com a participação de mais de 20 empresas oferecendo mais de 500 vagas. Inscrições prévias não são necessárias. Além das oportunidades, serão realizadas oficinas sobre elaboração de currículos e orientações sobre aposentadoria.