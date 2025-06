Rio registra madrugada mais fria do ano; termômetros marcam 11,5º C O dia amanhece com sol nas praias, mas banhistas não se arriscam a entrar no mar

