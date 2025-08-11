Samba e emoção marcam despedida de Arlindo Cruz na quadra do Império Serrano
Velório do sambista reuniu família, amigos e fãs em homenagem à sua vida e carreira musical
O corpo de Arlindo Cruz foi velado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, onde ele se sentia em casa. A cerimônia contou com a presença da família, amigos, fãs e de muitos músicos do samba e do pagode, que prestaram homenagens emocionadas ao sambista.
O sambista enfrentou problemas de saúde nos últimos anos após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017. Ele faleceu aos 66 anos devido a falência múltipla dos órgãos. Após o velório, um cortejo conduzido por um caminhão do Corpo de Bombeiros levou o caixão ao cemitério na zona oeste do Rio, onde tiveram lugar as últimas homenagens.
Amigos e familiares destacaram a generosidade e o talento do cantor, e seu filho, Arlindinho, refletiu sobre a força de seu pai e o impacto que ele deixou no mundo da música.
