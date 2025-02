Sargento da PM mata ex-mulher e colega de farda em bar na Baixada Fluminense

Um sargento da Polícia Militar matou a tiros a ex-mulher e um colega de farda em um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , no fim de semana. Ariane Barreto estava acompanhada do atual namorado, o cabo Washington Souza, e postou foto nas redes sociais. A situação teria despertado o ciúme de Jorge Gutemberg, que foi até o local e disparou contra o casal.

Ariane teve um relacionamento de dois anos com Gutemberg. Após a separação, ela havia iniciado o namoro com Washington. Os dois policiais trabalhavam juntos no programa Segurança Presente e já haviam se desentendido.

Após o ataque, um corpo que pode ser de Gutemberg foi achado em um carro na rodovia Presidente Dutra.