Sete banhistas são atacados por animais marinhos em Rio das Ostras (RJ)

Sete pessoas foram mordidas por animais marinhos enquanto nadavam na Praia do Remanso, em Rio das Ostras, na região dos Lagos do Rio de Janeiro . As lesões localizadas nos pés e tornozelos foram tratadas no pronto-socorro da região. Todos receberam alta da unidade de saúde.

Para o biólogo Henrique Charles, está descartada a possibilidade de tubarões estarem envolvidos no caso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe da Defesa Civil Municipal esteve no pronto-socorro para registrar o ocorrido, fazer imagens dos ferimentos e montar um relatório para ser encaminhado para análise de especialistas.