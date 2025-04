Show de Lady Gaga em Copacabana promete encantar fãs e revitalizar economia do Rio

A estrutura para o aguardado show da cantora Lady Gaga em Copacabana, Rio de Janeiro , está quase finalizada.

O evento, marcado para 3 de maio, espera atrair mais de um milhão e meio de pessoas.

Com um palco de mais de mil metros quadrados e telões de LED grandiosos, a estrutura promete superar a do show da Madonna realizado na mesma localidade.

Este projeto é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura, visando impulsionar a economia e o turismo locais, com estimativas de movimentar cerca de 600 milhões de reais.

As autoridades estão organizando a segurança e logística para o evento, que contará com fãs, os chamados "Little Monsters", de diversas partes do Brasil e do mundo.

A expectativa entre os fãs é alta, com muitos se preparando para o repertório e figurino que irão testemunhar nesse megaevento.

