Show de Neguinho da Beija-Flor e disputa de breaking marcam o final de semana no Rio
Sambista se apresenta no Casarão do Firmino, na Lapa, neste sábado (16); quinta etapa do Breaking Carioca acontece em Laranjeiras, também no sábado
O sambista Neguinho da Beija-Flor se apresenta na Lapa, no Casarão do Firmino, com a participação dos intérpretes Gera, da Vila Isabel, e Quinzinho, ex-Império Serrano e Viradouro. Nos intervalos, o público poderá conferir a DJ Nicole Newman. O evento neste sábado (16) começa às 18h, com ingressos a partir de R$20 disponíveis na plataforma Sympla. Também no sábado, a quinta etapa do Breaking Carioca acontece em Laranjeiras, no centro Se Essa Rua Fosse Minha, começando às 14h e com entrada gratuita.
