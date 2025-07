Shows da cantora Alcione e do Grupo Revelação marcam o final de semana no Rio

A cantora Alcione, celebrando 50 anos de carreira, se apresenta na casa de shows Ribalta, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro , nesta sexta-feira (25), a partir das 22h40. Os ingressos custam a partir de 110 reais, com classificação de 18 anos.

Também nesta sexta-feira, o Grupo Revelação marca presença no Casarão Firmino, na Lapa, região central do Rio, a partir das 18h, com ingressos a partir de 15 reais no aplicativo Sympla. A abertura do evento contará com a roda de samba Caminho de Casa, e em seguida, a apresentação do cantor Vitor Art. A classificação também é para maiores de 18 anos.

