Tecnologia, samba e lançamento de livro infantil: veja o que é destaque na Agenda Cultural

O cantor Arlindinho canta clássicos do samba e sucessos de Arlindo Cruz na quadra da Acadêmicos de Santa Cruz, neste sábado (18), a partir das 19h. A entrada é gratuita até as 20h. Após esse horário, o ingresso custará R$ 15. A escola de samba fica na rua do Império, 573.

Já para o público infantil, a educadora e escritora Rosiane de Mello vai lançar o livro Os Três Porquinhos e a Lobinha que Falava com as Mãos, neste sábado, às 9h, no Bosque da Freguesia. Segundo a autora, o propósito da obra é apresentar outro olhar da história, com a inclusão das crianças com deficiência como tema central. A entrada é gratuita.