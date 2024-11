Tiroteio entre bandidos e policiais assusta motoristas na Washington Luiz, no Rio

Um tiroteio assustou os moradores na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense . Bandidos roubaram um carro de luxo na altura de Duque de Caxias. Os policiais avistaram o carro em alta velocidade e, neste momento, uma perseguição se iniciou. Os criminosos trocaram tiros com os policiais e só pararam quando bateram em outros dois carros. Os agentes prenderam três criminosos e um menor foi apreendido. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola com numeração raspada, carregador, munições, celulares, relógios, joias e a carteira da vítima.