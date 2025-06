Tiroteio entre facções criminosas em Cascadura causa pânico nos moradores

Em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro , um intenso tiroteio entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro causou pânico entre os moradores. Criminosos armados trocaram tiros na rua, forçando civis a buscar abrigo em um supermercado próximo.

Um morador, que recolhia ferro velho, foi atingido por uma bala perdida e morreu, segundo denúncias. A Polícia Militar investiga o fato e reforçou a segurança na área.

aqui!