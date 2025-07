Traficante 'Guerreiro do Chapadão' preso pela Polícia Civil estava foragido há sete anos

Rafael Silva Santos, conhecido como "Guerreiro do Chapadão", foi preso em uma casa de festas em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro . Durante a operação, os agentes tiveram que esperar o momento certo para agir, pois Guerreiro estava no aniversário de um sobrinho.

O líder do Comando Vermelho estava foragido desde 2018, após receber um benefício judicial de visita à família, e era monitorado há quatro meses pela polícia. Ele é suspeito de ter assassinado um policial civil com mais de 40 tiros em 2015, em São João de Meriti, e sua prisão foi decretada após a revogação do benefício judicial.

