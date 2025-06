Traficantes são flagrados fugindo da Rocinha pela mata durante operação policial

Durante uma operação na comunidade da Rocinha, a polícia procurava traficantes do Ceará. A ação, com apoio dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e Ceará, visava cumprir 29 mandados de prisão e 4 de busca. Criminosos teriam ordenado mais de mil execuções nos últimos dois anos.

Imagens aéreas mostraram cerca de 100 criminosos fugindo do local pela mata. Foram apreendidos quatro fuzis, duas pistolas, drogas, além da prisão de um criminoso com mandado de prisão por roubo.

