Tragédia em Nova Iguaçu: menina de 6 anos é atropelada por ônibus e morre

Eloá, uma menina de seis anos, perdeu a vida após ser atropelada por um ônibus em Nova Iguaçu.

Ela estava na garupa de uma bicicleta com sua mãe quando o acidente ocorreu no bairro Caioba, na rua Sá Rego.

A via, estreita e com caminhões estacionados, dificultou a visão do motorista. Apesar da rápida resposta do corpo de bombeiros, Eloá não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Suza foi levada ao hospital da posse em estado grave.

Segundo o vizinho Damião, a rua é geralmente tranquila, mas as condições de tráfego contribuíram para a tragédia.

A polícia civil está investigando o caso.