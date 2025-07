Turista é resgatado por bombeiros após cair em fenda na Pedra do Sino, em Teresópolis

Um turista caiu numa fenda na Pedra do Sino, em Teresópolis, no Rio de Janeiro . O resgate ocorreu na quarta-feira (16) e foi divulgado recentemente. O homem se perdeu numa trilha e ficou preso entre as pedras. O 16º Grupamento dos Bombeiros de Teresópolis realizou o atendimento com apoio das operações aéreas devido ao difícil acesso da área. Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi levada para um hospital. O turista agradeceu aos bombeiros pelo resgate realizado.

aqui!