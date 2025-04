Turista mineiro se recupera no hospital após ser baleado em tentativa de assalto no Píer Mauá

O turista mineiro Vinícius Cardoso Moreira, de 35 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na zona portuária do Rio de Janeiro . Ele foi atingido por quatro disparos e está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde aguarda avaliação médica para uma possível segunda cirurgia devido a um tiro na bacia.

O crime ocorreu quando Vinícius e sua esposa, Poliana, desciam do carro para um cruzeiro. Após os tiros, ele entrou em luta corporal com o assaltante, que foi capturado pela polícia depois de uma troca de tiros. Poliana está ansiosa pela recuperação do marido e ainda sonha com a viagem interrompida.

