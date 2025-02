Turistas argentinos baleados em assalto viajaram para o Rio para ver jogo do Racing

Dois turistas argentinos foram baleados durante um assalto na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Os estrangeiros foram socorridos e levados a hospitais da rede municipal. Eles precisaram passar por cirurgia e permanecem internados. Os turistas viajaram para a cidade para assistir à partida de futebol entre Racing e Botafogo, no Nilton Santos, pela final da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (27). O caso é investigado pela DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!