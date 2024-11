Turistas norueguês e alemão levam golpe do 'boa noite, Cinderela' em Ipanema, na zona sul do Rio

Dois turistas — um norueguês e outro alemão — levaram o golpe do 'boa noite, Cinderela', em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro . Segundo a PM, os agentes do programa Segurança Presente foram acionados pelo síndico do prédio em que os estrangeiros estavam hospedados. Ele relatou que um dos turistas saiu e voltou acompanhado de duas mulheres, que subiram para o apartamento.

Segundo o porteiro, as mulheres deixaram o endereço após algumas horas e levaram várias bolsas.

Os estrangeiros foram resgatados somente quando a porta do apartamento foi arrombada. As vítimas estavam com sintomas típicos do golpe e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na mesma região. Logo em seguida, os dois homens foram liberados.

As criminosas furtaram dois notebooks, relógios, celulares e dólares, além de cédulas de reais. A ocorrência foi registrada na DEAT (Delegacia de Atendimento Especial ao Turista). A polícia tenta identificar as mulheres que aplicaram o golpe.