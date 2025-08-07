Uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes gera preocupação

Crianças e adolescentes estão passando mais tempo em frente a telas de celulares e tablets, o que aumenta o risco de exposição a conteúdos impróprios. Miguel, um piloto de CART de 12 anos, compartilha sua preocupação com o impacto das telas, dizendo: "Parece que o uso só foi feito para isso, para aprender a gente, para não sair dele".

A psicóloga enfatiza a necessidade de supervisão dos pais para evitar armadilhas virtuais: "O ideal é que as crianças mais novas, que ainda estão na parte precoce, não tenham acesso à tela".

Na casa de Miguel, o controle rigoroso dos pais trouxe resultados positivos. Ele reconhece os efeitos negativos do uso excessivo das telas e observa que seus amigos são também dependentes da tecnologia. "Eu encontro com eles, eles estão com o celular na mão", comenta.

Buscar ajuda é essencial quando o vício se torna um problema. Miguel ainda está no começo da jornada, mas já mostra ser possível trilhar um caminho com menos telas e mais conexão real.