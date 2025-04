Vasco e Flamengo empatam em clássico sem gols no Maracanã

Vasco e Flamengo empataram em zero a zero pelo Campeonato Brasileiros no Maracanã. Os goleiros e as traves não deixaram a bola entrar. Com o resultado, o Rubro-Negro acumula 11 pontos. Já o Cruzmaltino chega a sete.

Ambos têm compromissos importantes na terça-feira internacionais: o Flamengo viaja para enfrentar a LDU no Equador pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús, em São Januário, pela Sul-Americana.



