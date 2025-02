Vasco e Fluminense avançam para semifinais do Carioca

Fluminense e Vasco avançaram para as semifinais do Campeonato Carioca , no fim de semana. Já o Flamengo conquistou a Taça Guanabara.

O Tricolor venceu o Bangu, por 3 a 2, no Maracanã, e vai pegar o Volta Redonda na próxima fase.

Já o Cruzmaltino bateu o Botafogo, por 1 a 0, no clássico em São Januário. O próximo adversário será o Rubro-negro.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo não se classificou para as fases finais do estadual e ficou fora da Taça Rio.

aqui!