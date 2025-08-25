Vasco perde para o Corinthians em São Januário e é vaiado pela torcida
Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique marcaram para o Timão; Vegetti e Rayan descontaram para o Cruzmaltino
O Vasco enfrentou o Corinthians em partida realizada no estádio de São Januário e foi derrotado por 3 a 2. O jogo começou com um gol de Maycon para o Corinthians. No segundo tempo, André Ramalho cometeu um pênalti que foi convertido por Pablo Vegetti, empatando o jogo. Em seguida, o Corinthians voltou à frente com um gol de Gui Negão. Pouco depois, o time paulista aumentou o placar com gol de Gustavo Henrique. Já nos acréscimos, Andrés Goméz cruzou rasteiro para Rayan, que diminuiu para o Vasco. Após o jogo, os jogadores do Vasco foram vaiados pela torcida.
