Vasco vence CSA em São Januário e avança às quartas de final da Copa do Brasil
Rayan, Coutinho e Tchê Tchê marcaram os gols da equipe carioca ainda no primeiro tempo
O Vasco venceu o CSA por 3 a 1, pela Copa do Brasil, em São Januário, garantindo vaga nas quartas de final. Rayan abriu o placar, com Philippe Coutinho e Tchê Tchê ampliando. No segundo tempo, o CSA marcou seu gol. Fernando Diniz destacou o desempenho da equipe no primeiro tempo e a necessidade de aproveitar melhor as chances de gol criadas.
