Vasco vence fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento
Vitória do Vasco por 3 a 2 contra o Sport garante alívio na tabela do campeonato
O Vasco venceu o Sport por 3 a 2 em partida realizada fora de casa. O time abriu o placar com um gol de Nuno Moreira após passe de Puma Rodrigues. Lucas Lima empatou para o Sport com um pênalti. Nuno Moreira assistiu Felipe Coutinho que fez o segundo gol para o Vasco. Vegetti marcou mais um pênalti para os visitantes antes do gol final de Ramon pelo Sport.
Com essa vitória, o Vasco evita entrar na zona de rebaixamento e se prepara para enfrentar o Botafogo em dez dias.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas