Vasco vira sobre Santos e estreia com vitória no Brasileirão Vascaínos lotam São Januário e comemoram virada na etapa final, com gols de Nuno Moreira e Pablo Vegetti

31/03/2025

