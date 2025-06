Veículos colidem e atingem clientes de bar em Botafogo, zona sul do Rio

Dois carros colidiram e invadiram a calçada de um bar, ferindo duas mulheres, no cruzamento entre as ruas Arnaldo Quintela e Fernando Guimarães, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro .

Marcela Alvarez, de 30 anos, foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Miguel Couto, enquanto Adriana Fonseca, de 50 anos, foi atendida no local e recusou transporte para o hospital. Ambas sofreram apenas ferimentos leves.

A Polícia Civil está investigando as causas do acidente, que ocorreu devido à colisão entre os veículos, resultando em pânico entre os clientes do bar.

aqui!