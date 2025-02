Vigilante que fazia escolta de van é morto em troca de tiros em tentativa de assalto no Rio

Um vigilante foi morto durante uma troca de tiros após uma tentativa de assalto na avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro . Felisberto Marques Santos, de 50 anos, integrava a equipe que fazia a escolta armada de uma van carregada com laticínios e reagiu à abordagem de dois criminosos em uma moto.

Felisberto foi atingido no peito. A vítima chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa esposa e dois filhos.

Os criminosos fugiram sem levar a carga. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

