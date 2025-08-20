Zona Norte do Rio ganha novo centro de vacinação no Shopping Nova América

A Zona Norte do Rio de Janeiro inaugurou um novo centro de vacinação dentro do Shopping Nova América, em Del Castilho. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, participou da abertura. A unidade funcionará até às 22h todos os dias e tem capacidade para atender 400 pessoas diariamente. Diversos imunizantes estão disponíveis gratuitamente para todas as idades. "Muita gente aprovou a novidade.

O acesso facilitado por meio do transporte público é uma das vantagens. 'Saltou do metrô, saltou do trem, tá aqui dentro, vem, toma a vacina e vai embora. Maravilhoso para a população que tá precisando, né?'", comentou um dos frequentadores.

