Rio tem sensação térmica de 57,5 °C na manhã desta sexta (15)

O bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio, registrou 57,5 °C de sensação térmica na manhã desta sexta-feira (15).

A maior temperatura foi de 34,9 °C, às 10h45, também no mesmo local, segundo o COR (Centro de Operações da Prefeitura do Rio).

De acordo com os meteorologistas, um sistema de alta pressão deixa o tempo firme na cidade. Para hoje, a previsão é de temperaturas elevadas, com máxima de 37 °C. Os ventos estarão de fracos a moderados (até 51,9 km/h).

Apesar de o Rio de Janeiro não estar entre os estados atingidos efetivamente pela onda de calor que afeta a região Sudeste, ele será influenciado por esse fenômeno.

"Os dias mais quentes ocorrerão entre sexta e segunda-feira, com temperaturas acima de 35°C, podendo passar de 39°C no domingo. No entanto, tecnicamente não podemos chamar esse aumento de temperatura registrado no Rio como onda de calor”, disse meteorologista Ricardo Souza.