Polícia investiga agressão a funcionária de clínica na região metropolitana do Rio

A Polícia Civil investiga a agressão sofrida por uma funcionária de uma clínica que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio. O caso aconteceu no último dia 7, no interior do estabelecimento. A câmera de segurança do local registrou a cena de uma mulher que chega na clínica e começa a discutir com uma funcionária. Em seguida é possível perceber que a mulher cospe no rosto da funcionária. Além disso, agride a vítima com socos, cabeçada, chutes e chega a prensar a funcionária na parede. Durante as agressões, o sapato da vítima chega a sair do pé e vai parar na mesa de atendimento. A briga aconteceu por alguns minutos, até que um homem retira a agressora do local. De acordo com informações, a mulher é tia de uma ex-funcionária do local, que foi recentemente demitida. A tia, então, estaria insatisfeita com supostas fofocas que a funcionária teria feito. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói. A Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para o exame de corpo de delito e que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.