Adolescente é apreendido por planejar ataque à escola de Sapucaia do Sul (RS) Durante a investigação, foram encontrados esboços e imagens de armas na casa do jovem Balanço Geral RS|Do R7 12/05/2025 - 16h33 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Sapucaia do Sul (RS) após a polícia descobrir um plano de ataque a uma escola. Durante a investigação, foram encontrados esboços e imagens de armas na casa do jovem. O irmão do adolescente, de 19 anos, tentou destruir o notebook usado pelo investigado, mas o equipamento foi apreendido para perícia. A polícia continua investigando para identificar possíveis cúmplices. A ação rápida das autoridades evitou uma tragédia potencial, levantando questões sobre a motivação e se o jovem agia sozinho ou com outros envolvidos.