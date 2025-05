Advogado e filho são presos sob suspeita de envolvimento em homicídio em Gravataí (RS) A vítima, Alexandre Flores Pereira, foi morta na zona rural da cidade, em fevereiro deste ano Balanço Geral RS|Do R7 07/05/2025 - 16h14 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), um advogado e seu filho foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano. A vítima, Alexandre Flores Pereira, foi morta na zona rural da cidade.

A investigação, liderada pela Delegacia de Homicídios, resultou na apreensão de armas, munições e 190 quilos de drogas. Um terceiro suspeito também foi detido por porte ilegal de arma.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanha o caso, que ainda está em andamento, com fortes indícios de ligação dos suspeitos com o crime, mas sem confirmação de envolvimento no tráfico de drogas.

A polícia continua a investigação para esclarecer a motivação e os detalhes do crime.